Cannabis im Wert von 500.000 Euro sichergestellt .

Die Polizei hat in Wien-Meidling eine Cannabis-Plantage ausgehoben und den Betreiber festgenommen. Sichergestellt wurden 830 Pflanzen, die in getrocknetem Zustand ein Gewicht von rund 50 Kilo und einen Straßenverkaufswert von 500.000 Euro hätten. Das gab die Polizei am Freitag bekannt.