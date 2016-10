"Horror-Clown" bedrohte Busfahrer .

Ein "Horror-Clown" hat am Mittwoch in Wien-Donaustadt einen Busfahrer bedroht und einen im Bus angebrachten Bildschirm zerstört. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 7.15 Uhr, als der mit Clownmaske maskierte Mann in den Bus der Linie 86A stürmte, der gerade in der Vernholzgasse stand. Der Unbekannte soll während der Tat wild geschrien haben, sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger.