Die Wienerin soll als Zwischenhändlerin für Dealer durch Suchtgifthandel zumindest 228.000 Euro erwirtschaftet haben. Sie sowie ein 23-jähriger Mann sind in Haft, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Seit Jahren soll die 45-Jährige gewerbsmäßig mit diversen Drogen gehandelt haben. Mehrere Hinweise aus der Szene führten die Beamten des Landeskriminalamtes Wien auf ihre Spur. Bei einer Hausdurchsuchung Ende September in ihrem Haus in einer Kleingartenanlage bei der Simmeringer Hauptstraße stellten die Beamten 2.348 Gramm Speed, 153 Gramm Amphetamine, kleinere Mengen Kokain und Ecstasytabletten sowie 63.180 Euro Bargeld sicher. Außerdem hatte die Frau sechs teilweise funktionstüchtige Faustfeuerwaffen und diverse Munition in ihrem Gartenhaus. Ein waffenrechtliches Dokument besaß sie jedoch nicht.

Die 45-Jährige wird verdächtigt, als Zwischenhändlerin für andere Dealer fungiert zu haben. Sie zeigte sich geständig und gab an, auf verschiedenen Partys und Veranstaltungen sowie an Straßendealer Drogen verkauft zu haben, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Weil die Ermittler der Frau Suchtgiftverkäufe in der Höhe von mindestens 228.000 Euro zurechnen konnten, wurden auch Beamte des Bereichs Wirtschaftskriminalität zugezogen.

Die Polizei nahm einen weiteren Mann fest. Der 23 Jahre alte Floridsdorfer soll von der Frau größere Mengen Drogen bezogen und selbst gewerbsmäßig weiterverkauft haben. Ermittlungen wegen potenzieller Abnehmer und Lieferanten sind noch im Laufen. "Einige weitere Abnehmer wurden bereits ausgeforscht und angezeigt", sagte Eidenberger.