Rund sechs Kilo Cannabis gefunden .

Polizisten haben am Dienstag in Wien-Favoriten eine Cannabis-Plantage von beträchtlichem Ausmaß entdeckt. Ein 44-Jähriger hatte gegen 18.15 Uhr den Einsatz in der Troststraße ausgelöst, weil er aus einem Wohnungsfenster geschrien hatte.