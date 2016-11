Fünfjähriger in Wiener Innenstadt von Fiaker überrollt .

Ein Fünfjähriger ist am späten Samstagnachmittag in der Wiener Innenstadt von einem Fiaker überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger ereignete sich das Unglück kurz vor 17.00 Uhr in der Strauchgasse. Der Bub aus der Tschechischen Republik befand sich mit seinen Eltern und seinem Bruder auf einer Stadtrundfahrt in dem Fiaker.