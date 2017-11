Mordprozess um Explosion wird fortgesetzt .

Am Wiener Landesgericht wird am Dienstag der Mordprozess gegen einen 56-jährigen Mann fortgesetzt, der am 26. Jänner 2017 seine Wohnung in Hernals vorsätzlich in die Luft gesprengt und dabei den Hausverwalter getötet haben soll. Der Angeklagte hatte beim Verhandlungsauftakt Anfang November versichert, er hätte mit der Explosion nichts zu tun gehabt und könne sich diese nicht erklären.