Außerdem gab er zu, in den vergangenen Monaten Suchtmittel um rund 20.000 Euro verkauft zu haben. Der Serbe wurde am Dienstagabend festgenommen. Er sitzt in Haft, berichtete die Polizei am Freitag.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität beobachteten den bereits einschlägig polizeibekannten Mann am Dienstagabend dabei, wie er in der U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße in Penzing Heroin verkaufte. Er wurde festgenommen und seine Wohnung in Margareten durchsucht. Dort fanden die Polizisten 1,3 Kilogramm reines Heroin und 700 Gramm Steckmittel, schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der Straßenverkaufswert beträgt rund 40.000 Euro.

Der Serbe gab in seiner Einvernahme an, dass er in den vergangenen drei, vier Monaten weiteres Heroin im Wert von rund 20.000 Euro verkauft hat. Allein drei Abnehmer versorgte er mit 220 Gramm, dazu kamen noch seit Mitte Februar 450 Gramm im Straßenverkauf. Mehrere "Kunden" des Mannes wurden angezeigt.