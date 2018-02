Heumarkt-Projekt soll 2020 umgesetzt werden .

Die Firma Wertinvest will 2020 mit der Umgestaltung des Heumarkt-Areals beginnen. Gleich nach Ende der Eislaufsaison 2019/2020, also im März 2020, soll nach derzeitigem Planungsstand der Baustart für das Hochhaus-Projekt erfolgen, sagte Geschäftsführerin Daniela Enzi am Dienstag zur APA. Die Eröffnung ist für 2023 geplant.