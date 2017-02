Lkw in Wien nach Zusammenstoß mit Auto umgestürzt .

In Wien-Josefstadt ist Samstagfrüh ein Lastwagen nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw umgestürzt. Die beiden Lenker wurden leicht verletzt, berichtete die Wiener Berufsrettung in einer Aussendung. Laut Feuerwehr war der Lkw-Fahrer in seiner Kabine eingeschlossen. Er wurde von den Einsatzkräften befreit.