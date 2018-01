Bergsteiger im Himalaya ums Leben gekommen .

Ein 41-jähriger Bergsteiger, der in Wien lebte, ist im Himalaya ums Leben gekommen. Der Mann war am 19. Dezember allein zu einer Tour auf den 6.119 Meter hohen Lobuche Ostgipfel aufgebrochen, nachdem er mit seinem örtlichen Führer ins Lobuche Hochcamp gelangt war. Seither wurde er vermisst, berichtete die "Kronen Zeitung" in ihrer Montagsausgabe.