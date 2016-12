Kanzler und Stadträtin bei Nikolofeier in Kindergarten .

Die stadteigene Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Floridsdorf hat am Dienstag hohen Besuch erhalten. Nicht nur der Nikolo, sondern auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und die Wiener Bildungsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) nahmen an der Nikolofeier für rund 400 Kinder aus den städtischen Kindergärten teil.