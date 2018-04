Kopfschuss in Brigittenau: 20 Jahre Haft wegen Mordes .

Im Prozess gegen einen 28-jährigen Mann, der am 16. April 2017 einen 26 Jahre alten Bekannten in Wien-Brigittenau auf offener Straße erschossen haben soll, hat es am Dienstag am Landesgericht einen einstimmigen Schuldspruch im Sinn der Anklage gegeben. Der gebürtige Kosovare wurde wegen Mordes zu einer 20-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt.