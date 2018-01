Mutter getötet: 17-Jähriger vor Gericht .

Ein 17-Jähriger, der im März 2017 seine Mutter getötet haben soll, steht am Mittwoch in Wien vor Gericht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Laut Gutachten war der Bursch zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig und damit nicht schuldfähig. Die Verhandlung dürfte weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.