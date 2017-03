In 60 Aktenordnern, die der Nationalbibliothek von Marziks Sohn überlassen wurden, finden sich auch Notizbücher und Terminkalender sowie persönliche Dokumente wie Schulzeugnisse und Pässe, die Einblicke in die Biografie der Autorin gewähren. Darüber hinaus finden sich Korrespondenzen mit Prominenten wie etwa Maresa Hörbiger, Dagmar Koller, Hansi Lang oder Gerald Pichowetz.

Der Nachlass erweitere "auf originelle Weise das Spektrum an literarischen Texten in Wiener Mundart nach 1945", so die ÖNB. Auch schlage er eine Brücke zu dem 2005 erworbenen Teilarchiv des Paul Zsolnay Verlags, Marziks Hausverlag, der ihre Bücher zwischen 1971 ("Aus der Kuchlkredenz") und 2008 ("Meine Lieblingsgedichte") veröffentlichte.