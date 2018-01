Palais Schönburg beschmiert - Polizei sucht Täter .

Nach der Farbattacke auf das Palais Schönburg in der Rainergasse in Wien-Wieden sucht die Polizei nach den Tätern. Konkrete Hinweise haben sich bisher allerdings nicht ergeben, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Sonntag zur APA. Auch das Motiv der Tat, die offenbar in der Nacht auf Samstag verübt worden war, blieb zunächst offen.