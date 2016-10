Die Leichen soll er in einem Waldstück in der Steiermark verscharrt haben. Der Mann wurde am Freitagnachmittag ebenfalls in der Steiermark festgenommen. Das Motiv der Bluttat ist noch völlig unklar.

"Die Ermittler sind gerade mit ihm unterwegs, damit er ihnen zeigt, wo er die Leichen vergraben hat", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Tötung habe der Beamte in einer ersten Befragung gestanden, erst danach werde es eine ausführliche Einvernahme geben. Getötet wurde die Frau und das Kind "nach aktuellem Ermittlungstand in Wien", so der Sprecher. Erst dann soll der 23-Jährige die Leichen in die Steiermark gebracht haben.

Frau war im sechsten Monat schwanger

Die "Kronen Zeitung" berichtete online, dass der 23-Jährige seine Lebensgefährtin und den Sohn mit der Dienstwaffe erschossen hat. "Das kann ich nicht bestätigen. Es ist noch nicht klar, ob die Frau und der Sohn überhaupt erschossen wurden", berichtete Maierhofer.

Der gebürtige Steirer war seit 1. Jänner bei der Landespolizeidirektion Wien im regulären Polizeidienst. Er hatte seine 25-jährige Freundin und den gemeinsamen Sohn Noah am Montagabend außerhalb seiner Dienstzeit als vermisst gemeldet. Die Frau, eine gebürtige Klagenfurterin, war im sechsten Monat schwanger. Die Familie lebte gemeinsam in einer Wohnung in Margareten. Sohn Noah war ein Jahr und neun Monate alt.

Der Polizist gab zunächst an, dass die Frau gemeinsam mit dem Kleinkind am Nachmittag die Wohnung verlassen hätte und seither unauffindbar sei. Eine Freundin der Frau veröffentlichte einen verzweifelten Aufruf auf Facebook und initiierte eine große Suchaktion.

Landeskriminalamt ermittelte seit Donnerstag

Das Landeskriminalamt übernahm am Donnerstag die Ermittlungen. Dabei erhärtete sich der Verdacht gegen den 23-jährigen Beamten. Er wurde schließlich am Freitag in der Steiermark festgenommen. Gegenüber Ermittlern gestand er die Tat, machte jedoch keine Angaben zum Motiv.

Freunde der Toten riefen via Facebook dazu auf, Kerzen vor der Wohnung der Frau in Wien-Margareten anzuzünden. "Für unsere geliebte Tochter/Freundin/Schwester und für unsere zwei Sonnenscheinkinder", hieß es im entsprechendem Posting am Freitag. "Möget ihr auf ewig ruhen", schrieb die Freundin der Frau, die bereits am Montag die Suche in sozialen Netzwerken initiiert hatte. Mit den Worten "Wir lieben euch..." endete der entsprechende Beitrag.