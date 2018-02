Schwangerer bei einem Streit in den Bauch getreten .

Ein 23-Jähriger hat einer schwangeren 27-jährigen bei einem Streit in Wien-Margareten am späten Sonntagabend Tritte in den Bauch verpasst. Der Freund der Frau schlug dem Täter daraufhin ins Gesicht und brach ihm laut Polizei die Nase. Die Schwangere hatte einen Streit um die Internetnutzung in der gemeinsamen Unterkunft der Asylwerber aus Afghanistan in der Vogelgesanggasse schlichten wollen.