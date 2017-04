Sie seien "im Einklang mit europäischen Standards", sagte Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck am Freitag auf Anfrage. Dass ein Anschlag auf den Flughafen geplant gewesen sei, könne er "überhaupt nicht bestätigen".

Die FPÖ forderte unterdessen eine Verlegung der Sicherheitskontrollen schon vor das Flughafengebäude. "Wie der aktuelle Fall des deutschen Bundeswehrsoldaten, der eine Waffe in einer Toilette versteckt hatte zeigt, ist es jedermann möglich, bewaffnet in einen Flughafen gehen zu können", kritisierte der freiheitliche Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus in einer Aussendung.

Da Abflugs- und Ankunftshallen auf Flughäfen potenzielle Ziele für terroristische Angriffe seien, forderte er Metalldetektoren bereits bei den Eingängen zum Flughafen. "Hier rasch zu handeln könnte ein mögliches Blutbad verhindern", meinte er.

"Laufende Lagebeurteilung"

Das Innenministerium hingegen ist gegen eine Verlegung der Sicherheitskontrollen vor das Flughafengebäude. Dies sei auf europäischer Ebene diskutiert und "einhellig" als "keine sinnvolle Maßnahme" erachtet worden, sagte Grundböck. Ob sich nun die Menschen im oder vor dem Gebäude versammeln, ergebe "die selbe Situation".

Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen seien "im Einklang mit entsprechenden europäischen Standards", betonte Grundböck. Begleitend gebe es eine "laufende Lagebeurteilung". Die Sicherheitsmaßnahmen würden immer an die Lage angepasst, Ereignisse wie etwa Anschläge würden selbstverständlich "in die Lagebeurteilung einfließen".

Die geladene Waffe mit Kaliber 7,65 mm war in einer WC-Anlage im Shopping-Bereich des Flughafens versteckt worden, und damit noch vor den Sicherheitskontrollen, sagte Flughafen-Wien-Sprecher Peter Kleemann. Zur Verlegung der Kontrollen äußerte er sich nicht. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen fänden "auf Anordnung der Behörden" statt, sagte er.