Nach Mord und Suizidversuch - Zustand weiter kritisch .

Der Zustand des 81 Jahre alten Wieners, der am Donnerstagnachmittag in Simmering seine um zehn Jahre jüngere Frau erschossen hat und Suizid begehen wollte, war am Freitag kritisch. Über das Motiv für die Tat gab es weiterhin keine Aufschlüsse. Die Ermittler versuchen, im Umfeld des Ehepaares zu diesbezüglichen Informationen zu gelangen.