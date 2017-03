Straßenbahn "entführt": Ex-Mitarbeiter vor Gericht .

Ein Mann, der im Jänner unbefugt eine Garnitur der Straßenbahnlinie 60 in Wien-Liesing gefahren hatte, muss sich am Montag vor Gericht verantworten. Der ehemalige Mitarbeiter der Wiener Linien hatte den Zug am 21. Jänner in Betrieb genommen, als er sah, dass der Fahrer der Bim in der Station Rodaun aufs Klo gegangen war.