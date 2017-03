Der 46 Jahre alte Täter wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Das gab die Polizei bekannt. Grund der Auseinandersetzung war offenbar Uneinigkeit über die Verwendung von Sexspielzeug.

Darüber gerieten die beiden Beteiligten in Streit, ehe der 46-Jährige zwei Messer zog und seinem Kontrahenten Stiche in Brustkorb und Beine zufügte. Der Verletzte habe sich zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr befunden, hieß es in der Aussendung. Er wurde operiert.

Der Täter, bei dem eineinhalb Stunden nach der Attacke 1,1 Promille gemessen wurde, habe wohl überreagiert, zitierte Polizeisprecher Thomas Keiblinger aus der Aussage von dessen Begleiter.

Nach der Attacke wurde umgehend die Rettung verständigt, die Kellnerin des Lokals nahm die Messer in ihre Obhut, bis die Polizei kam.