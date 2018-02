Streit zwischen zwei Männern endete mit Bauchstich .

Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einem Fast-Food-Lokal in einem Stadtbahnbogen am Wiener Gürtel im Zuge eines Streits einem 33-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen und ist danach geflüchtet.