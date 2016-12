Während der Fahrt schlief die 31-Jährige ein. In ihrer Wohnung in der Josefstadt verspürte die Frau schmerzhafte Verletzungen, außerdem fehlten ihr 200 Euro, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte.

Der Vorfall hatte sich bereits am 25. November abgespielt. Die 31-Jährige war knapp vor 3.30 Uhr in das Taxi gestiegen. Der Taxifahrer konnte von Kriminalisten ausgeforscht und einvernommen werden. Er zeigte sich laut Diebstahl zum Missbrauch und dem Diebstahl geständig. Möglicherweise handelt es sich um einen Serien-Täter: Der Polizei gegenüber gab der Mann eine weitere sexuelle Belästigung zu.

Aus diesem Grund sucht die Polizei über Anordnung der Staatsanwaltschaft nach weiteren möglichen Opfern. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310 Durchwahl 33800 erbeten.