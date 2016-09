Vergewaltigter Mann stach 27-Jährigen nieder .

Ein 45 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Montag einen 27-Jährigen in Wien-Ottakring niedergestochen. Er wurde wegen Mordversuchs festgenommen. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 45-Jährige am Sonntag Opfer einer Vergewaltigung wurde. Die Polizei prüft, ob die beiden Straftaten zusammenhängen. Der 45-Jährige sitzt in Haft, der 27-jährige befindet sich im Krankenhaus.