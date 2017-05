Zugriffe, Hausdurchsuchungen nach Schussattacke .

Nach dem mysteriösen Schussattentat, bei dem in der Nacht auf Samstag ein 42-Jähriger in Wien-Favoriten mehrmals getroffen worden ist, hat es mehrere Zugriffe und Hausdurchsuchungen durch Beamte der Sondereinheit Cobra gegeben, berichtete am Montag Polizeisprecherin Irina Steirer. Weitere Informationen wurden aus kriminaltaktischen Gründen nicht gegeben.