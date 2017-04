Häupl will sich "zeitnah" nach NR-Wahl zurückziehen .

Der Wiener SPÖ-Chef und Bürgermeister Michael Häupl will sich "zeitnah" nach der Nationalratswahl zurückziehen - das soll er laut "Presse" am Mittwoch bei der internen Sitzung vor den rund 50 Mitgliedern des erweiterten Wiener SPÖ-Parteivorstandes angekündigt haben. In die Nachfolgediskussion will Häupl demnach nicht eingreifen.