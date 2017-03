Nach der Bombendrohung gegen das Kinocenter Cine Nova am 4. März und ein Wettlokal am 5. März (wir berichteten) gab es am Donnerstag erneut Alarm und einen Polizeieinsatz in Wiener Neustadt!

Die Drohungen gingen laut "heute.at" bei Bezirkshauptmannschaft und Gericht gegen 11.30 Uhr ein. Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Anfrage, dass in den Mittagstunden das Bezirksgericht evakuiert und untersucht wurde. Die Streifentätigkeit in der Stadt sei erhöht worden.