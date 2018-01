Gasleck: Feuerwehr verhindert Unglück .

Eine angebohrte Gasleitung führte zu einem mehrstündigen Einsatz in der Bahngasse in Wiener Neustadts Innenstadt am Abend des 8. Jänner 2018. Drei Wohnungen mussten evakuiert und belüftet werden. Der aus Sankt Pölten zusätzlich angerückte Gasspürtrupp der EVN stellte mit Spezialmessgeräten im Mauerwerk eine hohe Gaskonzentration fest. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand.