"Wir sind an einem Tisch gesessen, Herr Manker ist vorbei gegangen und kam meiner Begleitung sehr nahe und sie hat leise 'Vorsicht' gesagt. Da dürfte sie ihn aus dem Spiel gerissen haben und er hat sich umgedreht, hat sie angeschaut und hat ihr die Fackel ins Gesicht gestoßen. Er hat sie angeschaut bevor er das getan hat. Es ist nicht passiert, sondern das Unglaubliche war, dass das aus dem Zorn heraus passiert sein dürfte", erinnerte sich eine der Zeugen noch immer geschockt.

"Es tut mir leid, dass ich diese Szene nicht geschmissen habe und mich nicht gewehrt habe. Dadurch, dass ich Zuseherin war, bin ich passiv geblieben", so die Zeugin weiter.

Zuschauerin gefährdet?

Das vermeintliche Opfer selbst erzählte mit tränenerstickter Stimme von dem Vorfall, dass sie nicht fassen könne, wie es zu so etwas kommen konnte. Die junge Frau war geschockt, die Glut der Fackel sei in ihr Leiberl gefallen, eine Schauspielerin sei ihr zu Hilfe geeilt und habe ihr eine Schüssel Wasser drüber geschüttet. Am nächsten Morgen eilte sie ins Krankenhaus, danach wurde Anzeige erstattet.

Die Schauspielerin reiste aus Deutschland an, um als Zeugin auszusagen. "Es war Glut auf der Frau, wie weíß ich nicht, aber ich habe gerade gespielt und habe im Affekt gelöscht", schilderte sie ihre Wahrnehmungen und weiter: "Ich weiß nur, dass er kam, er geht vorbei zum Telefon, dann wollte ich gehen und sage, dass sich jemand abklopft und habe nur reagiert." Manker selbst brachte ein Video eines Technikers, auf dem die besagte Szene zu sehen ist.

Manker: "Ich war in meine Rolle vertieft"

Das Video wurde im Gerichtssaal vorgespielt. Auf dem Video ist Manker zu sehen, der vor einem Tisch steht, auf dem ein "toter" Schauspieler liegt. Er hält eine Fackel in der Hand und dreht sich mit dieser in der Hand um, sein Blick ist auf den Boden gerichtet, die Fackel streift dabei über das Gesicht der jungen Frau, dabei fliegen Funken. Manker geht weiter.

Zur NÖN meinte er beim Abspielen des Videos: "Ich war in meine Rolle vertieft und habe das überhaupt nicht bemerkt und man sieht ja, dass ich sie nicht ansehe." Auf dem Video ist zu sehen, dass die Frau von einer Schauspielerin sofort gelöscht wird und aus dem Raum geht. Der Vater, der mit der jungen Frau mit war, bleibt auf seinem Sessel sitzen, ebenso die anderen Zuschauer.

Zum Vorwurf der Sachbeschädigung wurden zwei Polizisten einvernommen, die von einem Unfall mit der Lokomotive ausgegangen waren und eine Klärung mit den Versicherungen vorschlugen. Auch dazu wurde ein Video gezeigt.

"Wenn man dieses Video mit der Befundaufnahme vergleicht, so kann man den ausgefüllten Spurkanal sehen, die Fahrrinne, die mit 2,5 Tonnen auf die Schiene drückt. Man sieht hier, dass etwas drübergefahren ist, es kann sich aber nur höchstens um den Draisinenwagen handeln", meinte ein Sachverständiger dazu und weiter: "Wenn etwas aufgefräst wird, dann ist das weiß - die Lok hätte das mit hundertprozentiger Sicherheit aufgefräst."

Verteidiger: "Es war ein Erlebnistheater"

"Es sind Stapler gefahren auch in diesem Teil, eine Kehrmaschine ist zu diesem Zeitpunkt nicht gefahren", so eine Zeugin, die bereits am Tag der Entdeckung dort war und den Schaden dem Besitzer der Halle gemeldet hatte. Die zuständige Staatsanwältin beantragte eine anklagekonforme Verurteilung: "Es war bewusst eine Stoßbewegung in Richtung der Zeugin zu sehen."

"Er ist bei völliger Dunkelheit in die Halle und ist mit der Lok gefahren und hat das Hallentor durchschlagen. Was hier genau passiert ist, hat uns der Angeklagte nicht gesagt", meinte ein Privatbeteiligtenvertreter, ein zweiter fügte hinzu: "Wer außer dem Herrn Manker soll das gewesen sein?"

Sein Verteidiger erklärte abschließend: "Es war ein Erlebnistheater, das bedeutet die Zuseher, die Theaterbesucher werden in das Geschehen mit geringem Abstand mit eingebunden. Aus meiner Sicht ist auf dem Video erkennbar, dass er die Dame touchiert hat. Es ist etwas passiert. Es stellt sich die Frage warum. Der Theaterschauspieler befindet sich während der Auffühung in keiner entspannten Situation sondern befindet sich in einer bestimmten Erregtheit. Ich sehe nicht, dass er das Opfer angestarrt hat, sondern, dass er offenbar mit einer Äußerung konfrontiert wurde, geschaut hat, was ist da und im ungeschickten Reflex die Frau touchiert hat. Manker ist in die Halle, um die Frage des Aufladens der Batterie zu klären. Natürlich war es entbehrlich in die Halle zu gehen. Aber welche Motivlage sollte er haben den Veranstaltungsort, wo sein Herzstück dran hängt, zu devastieren und dann ein E-Mail zu schicken, dass ihm etwas passiert sei."

Manker: "Alles getan, um Unfall wieder gut zu machen"

Manker selbst sagte vor der Urteilsverkündung: "Es hat weder für das eine noch für das andere eine Veranlassung gegeben. Die Spuren die unglaubliche Landschaft der Kratzer beweisen, dass diese nicht durch die Fahrt entstanden sein kann. Ich habe Reparatur veranlasst, ich habe alles getan, um diesen Unfall wieder gut zu machen. Ich will dort auch bis Ende 2018 bleiben. Es gab ja schon die mündliche Berechtigung, dass ich damit fahren durfte, wie ja auch im Fernsehen zu sehen war. Diese unglückselige Sache mit der Fackel - es wäre ihre Aufgabe gewesen zu mir zu kommen nach der Vorstellung und wir wären zum Arzt gefahren."

Urteil nicht rechtskräftig

Richter Gerald Grafl verkündete schließlich sein Urteil: "Der Angeklagte wird freigesprochen. Es war ein über drei Verhandlungstermine sich ziehender Prozess. Ich kann offen zugestehen, dass sich meine Meinung im Lauf zur Sache sich hin und her geändert haben. Eine Sache, die stutzig macht - woher stammen die Schäden in der Halle? Kein Grund ersichtlich, dass die Zeugin etwas falsch gesagt haben soll - es gab aber auch in anderen Hallen Staplerschäden, das waren aber nur kleinere. Beim ersten Hinblicken denkt man sich, der Stapler wird das nicht gemacht haben. Umgekehrt aber, warum sollten Sie diese Halle devastiert haben? Mit der Firma nebenan gab es ein gutes Auskommen. Das Motiv ist nicht immer nachvollziehbar, sondern kann in einem Moment des Ärgers sein. Vorstellbar war es schon, dass Sie sich geärgert haben. Aber ein Strafverfahren hat andere Regeln als das Zivilgesetz. In jeder der Fälle gibt es Beweise, die mir diese Sicherheit nicht geben. Drei Zeugenaussagen bei der angeklagten Körperverletzung, die sagen, Sie hätten die Frau angesehen. Aber auch da haben wir einen anderen Beweis, die Zeugin hat diese Situation jetzt anders in Erinnerung. Eine bewusste Bewegung in ihre Richtung ist nicht erkennbar."

Darüber hinaus habe nicht einmal die verletzte Person selbst Anzeige erstattet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.