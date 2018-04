70-jähriger Einbrecher floh mit Tresor .

Ein Verdächtiger im pensionsreifen Alter hat in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Innenstadt die Aufmerksamkeit zweier Zeugen auf sich gelenkt, da er bei einem Einbruch in ein Lokal am Universitätsring mit einem Messer hantiert hatte. Beim Eintreffen der Polizei war der 70-Jährige bereits samt einem Tresor weg, die Zeugen verfolgten ihn aber in den Rathauspark, wo er festgenommen wurde.