Bergrettung: Auf Berg- und Skitouren in NÖ verzichten .

Wegen der nach dem jüngsten Wintereinbruch extremen Lawinengefahr in den niederösterreichischen Alpen hat die Bergrettung am Donnerstag dazu aufgerufen, auf Berg- und Skitouren zu verzichten. Die Helfer selbst sind einer Aussendung zufolge in erhöhter Alarmbereitschaft.