Im Süden von Tschechien wurden zahlreiche Straßen völlig gesperrt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Schweiz hielten dutzende Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume die Polizei und Feuerwehren auf Trab. Und in München litt erneut der Berufsverkehr unter dem für die Jahreszeit ungewöhnlichem Wetter.

Im Schweizer Kanton St. Gallen fielen rund 30 Zentimeter Neuschnee. Das ist ein Rekord, wie der Wetterdienst SRF Meteo meldet. Noch nie sei in St. Gallen nach Mitte April so viel Schnee gefallen, wurde aufgrund von bis 1959 zurückreichende Messdaten gemeldet. Laut Kantonspolizei forderte das Chaos auf den Straßen glücklicherweise keine Verletzten.

Die Feuerwehren rückten in Tschechien mehr als 100 Mal aus, um unter der Schneelast umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste zu entfernen. Auch die Streudienste waren im Dauereinsatz. Mehr als 10.000 Haushalte und Betriebe waren wegen beschädigter Leitungen vorübergehend ohne Strom. "Wir arbeiten daran, aber solange es nicht aufhört zu schneien, werden die Störungen andauern", sagte der Agentur CTK zufolge ein Sprecher des örtlichen Stromversorgers.

Am Freitagmorgen war der erneute Schneefall Grund für die Geduldsprobe im Berufsverkehr in Bayern. Unter der nassen, schweren Schneelast waren an insgesamt vier Stellen im Münchner Umland Bäume oder Äste abgeknickt, auf die Gleise gefallen oder hatten sich in den Oberleitungen verheddert, wie eine Bahnsprecherin sagte. Die Folge waren zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen im gesamten S-Bahn-Bereich - zum zweiten Mal binnen nicht einmal 24 Stunden.

In Österreich musste ein verletzter Wintersportler aufgrund des schlechten Wetters nach einem Lawinenabgang im freien Skiraum am Stubaier Gletscher in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) am Freitag auf seine Bergung warten. Aufgrund des Schneefalls war ein Hubschrauberflug gegen Mittag zunächst nicht möglich, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.

Die Bergrettung müsse nun zu Fuß zu dem Wintersportler aufsteigen, um ihn zu bergen. Der Mann war laut ersten Informationen Teil einer dreiköpfigen Gruppe, die im Bereich der Dresdner Hütte im freien Skiraum unterwegs war, als sich ein Schneebrett löste. Einer der drei wurde dabei so schwer verletzt, dass es ihm nicht mehr möglich war, selbstständig ins Tal abzufahren.

Nach den neuerlichen Schneefällen in der Nacht auf Freitag hatte der Warndienst des Landes die Lawinengefahr oberhalb von rund 2.400 Metern als erheblich, also mit Stufe 3 der fünfteiligen Skala eingestuft. Die Experten rieten zu "besonderer Vorsicht" im sehr steilen Gelände.