Unfälle auf Pisten bei Schladming forderten Verletzte .

Vier Wintersportler sind am Samstag bei Schladming schwer verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mitteilte. Ein Oberösterreicher (24) ist beim Nachtrodeln in Rohrmoos in den Wald gestürzt. Ein Oststeirer (61) stürzte beim Skifahren auf der Planai und blieb bewusstlos liegen. Eine Ungarin (63) und eine Deutsche (52) stießen mit anderen Skifahrern zusammen.