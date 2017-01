Die beiden zum Raiffeisen-Reich gehörenden Unternehmen verkaufen ihre jeweils 11,35 Prozent schweren Anteile an die tschechische CAME Holding GmbH. Über den Kaufpreis herrscht Stillschweigen, teilte die LLI mit.

"Damit setzt die LLI ihre Strategie, sich auf ihr Kerngeschäft im Bereich Lebens- und Genussmittel zu konzentrieren, konsequent fort", hieß es von Generaldirektor Josef Pröll, früherer ÖVP-Vizekanzler, zur Entscheidung des LLI-Vorstandes. Mit Vorliegen aller notwendigen Genehmigungen und einem Closing wird bis längstens erstes Halbjahr 2018 gerechnet. Ein erster Versuch im Vorjahr, die 11,35 Prozent zu verkaufen, war aus wettbewerbsrechtlichen Gründen gescheitert.

Auch die UNIQA gibt ihre Anteile an den teilstaatlichen Casinos Austria an das tschechische Bieterkonsortium ab. Konkret verkauft die Assekuranz ihre 29,63 Prozent mittelbare Beteiligung an der Medial Beteiligungs-GmbH, die wiederum 38,29 Prozent an den Casinos hält, an die CAME, die der tschechischen Sazka Group gehört.

Ursprünglich wollte die UNIQA ihren Casinos-Anteil an den niederösterreichischen Konzern Novomatic verkaufen. Das hat aber das Kartellgericht in erster Instanz untersagt. "Da UNIQA und Novomatic AG nicht mehr mit einer kartellrechtlichen Freigabe der Transaktion rechnen, wurde der Vertrag mit Novomatic AG aufgelöst", teilte die UNIQA am Dienstag mit.

Novomatic hat gegen das Kartellgerichtsurteil Rechtsmittel beim Obersten Gerichtshof (OGH) eingelegt. Dieser hat bereits entschieden, das Urteil soll in den nächsten Tagen zugestellt werden. Die UNIQA rechnet mit einem Veräußerungsgewinn von 47,6 Mio. Euro. Das Closing soll spätestens im ersten Halbjahr 2018 erfolgen, diverse Genehmigungen sind noch ausständig.