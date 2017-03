Bei der Überreichung des Ehrenzeichens brachte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) "Wertschätzung und Dank" des Bundeslandes zum Ausdruck.

Pröll dankte Leitl u.a. für die "enge Abstimmung" in den zurückliegenden Jahren. Dieser bezeichnete die Sozialpartnerschaft in Niederösterreich als vorbildlich. Leitl, seit 2000 Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), hob laut Aussendung des Landespressedienstes auch die Ausbildung der jungen Menschen in Niederösterreich hervor: "Ihr macht sehr viel, was heute österreichweit und international vorbildlich ist."