„Er ist voll geständig“, bestätigt Erich Rosenbaum, Leiter des Bereichs „Brand“ im Landeskriminalamt Niederösterreich. Private Probleme, Scheidung und Unterhaltszahlungen sollen das Motiv für die Brandstiftungen gewesen sein. Er hätte auf diese Weise „aufgestauten Druck“ abbauen wollen.

Rund sieben Tatorte gab es in der Gemeinde Wolfsbach, der erste Fall ereignete sich am 7. Juli dieses Jahres, der letzte am 24. September. So steckte der 37-Jährige, der bei einer Feuerlöscher-Firma arbeiten soll, unter anderem ein Hackschnitzellager, den Gemeindestadl und den Hackschnitzelbunker der örtlichen Volksschule an.

Die Gartenhütte, die sich im Privatbesitz von Amtsleiter Florian Kammerhuber befindet, wurde ein Raub der Flammen. | NOEN, FF Wolfsbach

Am Wohnort des Täters brannte es gleich mehrmals

Ins Visier der Ermittler geriet er nach „umfangreichen und weitreichenden Ermittlungen“, wie Rosenbaum betont, nicht zuletzt auch, da es in der Mehrparteienhausanlage, wo er wohnte, gleich mehrmals brannte. So standen bei ihm ein Balkon, eine Gartengarnitur und auch Müllinseln in der Tiefgarage des Wohnhauses in Flammen.

Rosenbaum stellt dazu fest: „Es ist das erste Mal, dass wir einen Feuerwehrkommandanten selbst als Brandstifter entlarvt haben.“ Bislang soll der Mann nicht polizeilich auffällig gewesen sein. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft.