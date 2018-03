Streit unter Asylwerbern: Mann nach Messerstich in Haft .

Bei einem Streit zwischen zwei irakischen Asylwerbern in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) ist ein 32-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag durch einen Messerstich verletzt worden. Der Mann rief erst Stunden später die Rettung, er musste operiert werden. Ein 30-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag laut Polizei unter Verdacht des versuchten Mordes festgenommen und in Korneuburg inhaftiert.