Was macht Songcontest Siegerin Conchita beim Kabarett- und Kleinkunstfestival in Ybbs?

„Eine berechtige Frage“, meint Ybbsiade-Intendant Joesi Prokopetz. „Aber die Grenzen verschwimmen und wir wollen zur Premiere den Besuchern aus Ybbs und Umgebung Glamour und einen Hauch der großen Welt bringen.“ Das ist mit dem Engagement des Welt-Stars auf jeden Fall gelungen.

„Egal ob in Ybbs oder in Sydney“

Und auch Conchita selbst freut sich schon auf den Auftritt, denn sie liebt es, auf der Bühne zu stehen. „Egal ob in Ybbs oder in Sydney.“

Mit NÖN-Redakteur Walter Fahrnberger sprach die bärtige Lady über die Premiere bei der Ybbsiade, Erfolg und ihre Ziele.

NÖN: Sie werden zum Auftakt der 29. Ybbsiade am kommenden Freitag erstmals mit Ihrer neuformierten Band ein Konzert geben. Warum haben Sie sich ausgerechnet das Kabarett- und Kleinkunstfestival in Ybbs für diese Weltpremiere ausgesucht?

Conchita: Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, da die Ybbsiade ja ein Kabarettfestival und weniger ein Popfestival ist. Dass mir in diesem Rahmen eine Bühne gegeben wird, finde ich, ist etwas Besonderes und Schönes. Und um das zu würdigen, war es mir sehr wichtig, mit der ganzen Band anzureisen.

Was darf das Publikum neben Ihrem Siegersong „Rise Like A Phoenix“ und den Hits „Firestorm“ oder „Heroes“ erwarten?

Conchita: Einen Auszug aus meiner persönlichen und privaten Musikwelt. Neben den bekannten eigenen Nummern, wird es auch Lieder zu hören geben, dich mich durch mein Leben begleitet haben.

Heuer werden Sie außer in Ybbs auch auf der Donaubühne Tulln auftreten. Sehen Sie es als Abstieg, dass Sie nun öfters in der Provinz zu Gast sind. Schließlich sind Sie nach dem Triumph beim Song Contest vor drei Jahren auf vielen großen Bühnen der Welt aufgetreten wie zum Beispiel in der Oper in Sydney.

Conchita: (Lacht). Nein absolut nicht. Eine Bühne ist eine Bühne, egal ob sie in Sydney steht oder in Tulln. Ich liebe es zu performen.

Mit Ihrem Erfolg beim Song Contest haben Sie bereits ein absolutes Karriere-Highlight erreicht. Welche Ziele haben Sie noch? Werden Sie verstärkt selbst als Songwriter arbeiten?

Conchita: Es gibt so viele Dinge, die ich noch probieren will. Was das Songwriting anbelangt, bin ich gerade mitten im Prozess, mein zweites Album zu schreiben. Es ist eine neue Erfahrung für mich, meine Musik selbst zu schreiben.

Sie haben Ihre Bekanntheit auch genützt, um sich verstärkt für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen einzusetzen. Merken Sie, dass die Toleranz steigt, oder ist Homophobie weiter im Vormarsch?

Conchita: Eine starke Bewegung in beide Richtungen ist der Fall. Jedoch darf man nicht vergessen, dass diese Lagerbildung das Gefährliche ist. Wenn wir nicht aufeinander zugehen, werden wir nie in einer respektvollen Gesellschaft leben können.