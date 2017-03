t. Wie vor zwei Jahren hatte der Movistar-Profi bei der Bergankunft auf dem Terminillo (4. Etappe) die Führung übernommen. Nach sieben Etappen wies Quintana 25 Sekunden Vorsprung auf den Australier Rohan Dennis auf, der das abschließende Einzelzeitfahren gewann.

Der Vorarlberger Matthias Brändle klassierte sich in der abschließenden 10-km-Prüfung gegen die Uhr in San Benedetto del Tronto an der elften Stelle. Der Profi des Trek-Rennstalls büßte auf Dennis, seinen inzwischen wieder abgelösten Nachfolger als Stunden-Weltrekordler, 21 Sekunden ein.