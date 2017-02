Wie erst jetzt bekannt wurde, ist bereits am Wochenende ein Tankschiff mit 289 Tonnen Diesel auf Grund gelaufen. Der Kahn steckt auf einem so genannten Geschiebeleitwerk aus Steinen fest und ist manövrierunfähig.

Nach neuesten Informationen startet am Dienstag-Vormittag eine große Bergungsaktion, an der sich drei freiwillige Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr Wien beteiligen werden. Die Einsatzkräfte sollen mit Ölsperren verhindern, dass Diesel austritt, was die Erholungsgebiete in Wien und NÖ bedrohen könnte.

Ursache für Zwischenfall noch unklar

Warum das aus Ungarn stammende Tankschiff, das stromaufwärts unterwegs war, in Langenzersdorf auf Grund gelaufen ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Nach ersten Ermittlungen dürfte jedoch kein technischer Defekt an Motor oder Ruderanlage zu dem spektakulären Unfall geführt haben.

Fest steht lediglich, dass der mit fast 300 Tonnen Diesel beladene Frachter die vorgeschriebene Fahrtrinne verlassen hat. Das Schiff war zu einem Mineralöllager in Korneuburg unterwegs.

Heikle Fracht wird umgepumpt

Tagelang war unklar, wie das Schiff aus seiner misslichen Lage gebracht werden könnte. Gefahr, das Diesel austreten könnte, bestand - so die Schifffahrtsexperten - zu keiner Zeit. Am Montag kam es zu einer Lagebesprechung mit den zuständigen Bundes- und Landesbehörden, wo auch die Feuerwehren aus NÖ und Wien eingebunden wurden. In Absprache mit dem Schiffseigner und den verantwortlichen Beamten wurde schließlich die Entscheidung getroffen, die heikle Fracht umzupumpen.

Dafür soll heute Früh ein zweites Tankschiff neben dem verunfallten Kahn anlegen und die 289 Tonnen Diesel aufnehmen. Durch den Gewichtsverlust ist damit zu rechnen, dass das verunfallte Tankschiff aufschwimmt und sich wieder selbstständig in Bewegung setzen kann.

Zuvor werden die Feuerwehren aus NÖ und Wien mit mehreren Einsatzbooten eine hunderte Meter lange Ölsperre rund um das Tankschiff und vor dem Einlaufbauwerk zur Neuen Donau auflegen, um bei einem etwaigen Dieselaustritt eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Es geht vor allem darum, eine Verseuchung der beliebten Wiener Donauinsel, aber auch des Marchfeldkanals zu verhindern.

Die Bergungsaktion wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen.