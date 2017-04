Die Nerven lagen bei einem 80-jährigen Zweitwohnsitzer aus dem Bezirk Jennersdorf im Dezember 2016 blank: Bei einem Telefonat mit einer Rechtspflegeranwärterin, die in einem Wiener Bezirksgericht arbeitet, bedrohte er die junge Frau mit dem Tod.

„Mit 80 stehe ich das erste Mal vor Gericht“

Vorige Woche musste sich der Pensionist wegen des Vorwurfs des Widerstandes gegen die Staatsgewalt vor Gericht verantworten.

„Mit 80 Jahren stehe ich das erste Mal vor Gericht“, sagte der betagte Herr.

Er sei im Dezember 2016 wegen seines Sohnes und seiner Enkelkinder besorgt und aufgeregt gewesen. Seine Ex-Schwiegertochter habe Sparguthaben abgehoben, er wollte deshalb einen Termin bei einer Richterin vereinbaren.

„Die Dame am Telefon sagte mir, es ist nicht möglich, einen Termin zu bekommen“, erklärte der Pensionist, wie es zum Vorfall gekommen war.

„Hole meine Schrotflinte und räume auf!“

Diese Antwort versetzte den Anrufer so in Rage, dass er der Gerichts-Mitarbeiterin androhte, er werde seine Schrotflinte herausholen und „aufräumen“. Man werde dann auch so in der Zeitung stehen wie „jene Mutter, die ihre ganze Familie ausgelöscht hat“, soll der Pensionist beim Telefonat noch hinzugefügt haben.

Vor Gericht gab der Angeklagte zu, die junge Gerichts-Mitarbeiterin bedroht zu haben. Nur von einer Schrotflinte habe er nichts gesagt - er habe auch gar kein Gewehr, gab der Mann bei der Verhandlung an.

Die Gerichts-Mitarbeiterin wurde als Zeugin befragt und bestätigte, dass der Anrufer von einer Schrotflinte gesprochen habe, mit der er „aufräumen“ werde.

Weil der Pensionist reuig war und sich entschuldigte, kam er in den Genuss einer Diversion: Wenn er 400 Euro bezahlt, wird das Verfahren gegen ihn eingestellt.