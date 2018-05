Dem Projekt Abfallsammelzentrum in Heiligenkreuz (die BVZ berichtet) weht jetzt erstmals Gegenwind entgehen. Die Gemeinderäte in Königsdorf und St. Martin an der Raab haben sich gegen eine Beteiligung an dem Projekt des Burgenländischen Müllverbandes (BMV) ausgesprochen.

„Wir finden das Projekt gut, aber die Entfernung wirkt sich negativ aus. Teilweise sind es bei uns im Gemeindegebiet fast 25 Kilometer, bis man mit seinem Sperrmüll in Heiligenkreuz ist, das ist eindeutig zu weit“, erklärt Bürgermeister Franz Josef Kern (SPÖ). In Königsdorf hat man sich nicht nur aufgrund der Entfernung gegen das Projekt ausgesprochen, sondern weil man das Abfallsammelzentrum weiterhin im Ort haben möchte. „Es ist ein Service vor der Haustüre und wir wollen das unseren Bürgern weiterhin anbieten“, erklärt Bürgermeister Mario Trinkl (SPÖ).

Josef Korpitsch will jetzt vermitteln

Josef Korpitsch, ÖVP-Bürgermeister aus Mogersdorf und Obmann-Stellvertreter des BMV will jetzt vermitteln, die Gemeinden aber vor allem von den Vorteilen des Projekts überzeugen. „Wir wollen spätestens 2020 mit dem Bau in Heiligenkreuz beginnen und in weiterer Folge dann auch weiter südlich im Bezirk ein Zentrum errichten, damit die Bürger nicht so weit fahren müssen. In der Zwischenzeit könnte ich mir auch vorstellen, dass der Sperrmüll aus den weiter entfernten Gemeinden mit Hilfe der Gemeinden nach Heiligenkreuz gebracht wird“, so Korpitsch.

Durch diese gemeinsame regionale Abfallstelle ist es dem BMV möglich, die Abfälle genauer und besser zu trennen und dadurch auch besser zu recyceln. „Die größten Vorteile für dieses Zentrum sind der Platz, kundenorientierte Öffnungszeiten und kosteneffiziente Entsorgung“, ist Korpitsch überzeugt.