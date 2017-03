Gemeinsam mit vielen Partnern ist es gelungen, dass der Storch - ein geheimes Wahrzeichen der Stadt - auch künftig einen Wohnsitz in der Kirchenstraße hat. Weil der Burgenlandhof aber von der OSG gekauft wurde und komplett saniert wird, muss auch das Storchennest weichen.

„Ein Danke an Pfarrer Norbert, denn auf dem Dach der Arche findet der Storch Unterkunft.“, erklärt Bürgermeister Bernhard Hirczy. „Die Kosten für das neue Nest werden von der Stadtgemeinde übernommen. Ein Dankeschön an alle Beteiligten, die dieses Projekt so großartig unterstützen“, bedankt sich auch Vizebürgermeisterin Gabi Lechner.