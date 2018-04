Nachdem sie am Freitag im Aktivpark in Güssing ein drittes, entscheidendes Spiel erzwungen hatten, waren sie am Sonntag vor allem nach der Pause zu stark für die Südburgenländer. Mit 78:61 (20:20, 21:22; 19:9, 18:10) setzten sich die Timberwolves schließlich durch.

Die Leistung der Jennersdorfer Mannschaft – gespickt mit Bundesligaspielern der ehemaligen Güssing Knights – kann sich aber sehen lassen. Immerhin schafften es Headcoach Daniel Müllner, Obmann Karl Baldauf und ihre Mannschaft auf Anhieb im ersten Jahr in die Play-offs und Finalspiele.

