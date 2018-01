Jennersdorf ist Burgenlands Bezirk mit dem höchsten E-Auto Anteil bei Neuzulassungen (1,9 Prozent), wie eine VCÖ-Analyse zeigt. An zweiter Stelle folgt der Bezirk Güssing (1,7 Prozent), Oberwart hinkt mit nur 1,0 Prozent hinten nach. Burgenlandweit gab es 131 Neuzulassungen, das ist eine Steigerung von 75 Prozent gegenüber 2016 und eine Verdreifachung zu 2015.

BVZ

Der VCÖ weist darauf hin, dass E-Autos für ländliche Regionen sehr gut geeignet sind. Rund 60 Prozent der Autofahrten sind kürzer als zehn Kilometer, 94 Prozent kürzer als 50 Kilometer. Gerade in den Regionen ist die Anzahl der Zweitautos sehr hoch. Die rund 65.000 Zweitautos im Burgenland werden im Schnitt nur rund 8.000 Kilometer pro Jahr gefahren. „E-Autos sind in der Anschaffung zwar teurer, aber im Betrieb sehr günstig, also für Carsharing in den Regionen sehr gut geeignet“, weiß VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen.