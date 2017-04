Intellektuell und körperlich zurückgeblieben ist jener 33-jährige Mann, der sich am Freitag der Vorwoche wegen des Vorwurfs der Kinderpornografie vor Richter Wolfgang Rauter verantworten musste.

Der Angeklagte hatte im Jahr 2015 und bis Februar 2016 zumindest 60 einschlägige Bilddateien auf sein Handy heruntergeladen.

Noch viel schlimmer wiegt jedoch die Tatsache, dass der unter Pädophilie leidende Mann acht Buben über Facebook aufforderte, ihm Selfies und Videos vom Genitalbereich zu schicken.

Sieben der Buben im Alter von elf bis dreizehn Jahren reagierten nicht auf diese Aufforderung, ein Dreizehnjähriger schickte jedoch insgesamt drei Nacktfotos.

„Für Kinder und Eltern eine Katastrophe!“

„Das ist ja für die Kinder und die Eltern eine Katastrophe, wenn Sie Elfjährige anschreiben und sie auffordern, Ihnen Fotos von ihrem Penis zu übermitteln!“, hielt der Richter dem Angeklagten seine Tathandlungen vor.

„Es tut mir leid“, bekannte sich der Mann schuldig. Er wurde zu fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

An einen der Buben, die er via Facebook kontaktierte, muss er 500 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Außerdem muss der Südburgenländer mit Hilfe einer Psychotherapie versuchen, seine pädophilen Neigungen in den Griff zu bekommen.

Der Angeklagte nahm das Urteil an.