Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Bezirk Jennersdorf haben unbekannte Täter eine wertvolle Armbanduhr und eine hochpreisige Halskette gestohlen.

Die Einbrecher waren am Montag tagsüber in das Haus eingestiegen, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.