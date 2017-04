Es handelte sich laut Landessicherheitszentrale Burgenland um einen 14-Jährigen und eine 16-Jährige. Die beiden waren auf einem Moped unterwegs gewesen. Auch ein Pkw war an dem Unfall beteiligt.

Zu dem Unfall kam es in einer Kurve kurz vor Henndorf. Die Jugendlichen wurden ins Krankenhaus Oberwart in die Unfallambulanz gebracht. Rettung, First Responder und Polizei waren im Einsatz.