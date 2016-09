Rund 60 Schüler und Schülerinnen der 2.Klasse BHAS und der 6. Klassen des BORG Jennersdorf verbrachten eine Intensivsprachwoche in Irland unter der Leitung von Mag. Andrea Fraidl.

Language-Trip to Ireland .

Zuerst wurde am Wochenende der Westen der Insel erkundet. Die Überfahrt auf eine der Aran Islands mit einer Fahrradtour und der Besuch der Cliffs of Moher waren besondere Highlights.

Der starke Wind ließ das Boot schaukeln und Abenteuerherzen höher schlagen. Danach wurden die Schüler in Dublin bereits von ihren Gastfamilien erwartet. Neben Unterricht in einer Sprachschule standen hier Ausflüge und eine Irish Dance Party am Programm. Gute Stimmung, Verlässlichkeit und Teamgeist machten diese Sprachreise zu einer gelungenen Veranstaltung. Die Schüler machten sich nach einer Woche auf der grünen Insel mit vielen schönen Eindrücken wieder auf den Heimweg.