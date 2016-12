Wenn am Sonntag Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen wären, wen würden Sie wählen – Bernhard Hirczy (ÖVP) oder Johann Deutsch (SPÖ) bzw. Bernhard Hirczy (ÖVP) oder Josef Feitl (Liste Jennersdorf)? Diese Telefonumfrage sorgt derzeit für großen Wirbel in der Jennersdorfer Bevölkerung.

„Mein Telefon läutet auf Hochtouren“

Parallel dazu läuft eine zweite Umfrage, in der am Telefon in einer ersten Frage nach dem Alter gefragt wird. Liegt dieses nicht zwischen 17 und 27 wird das Telefonat abgebrochen.

„Seit vergangener Woche läutet mein Telefon auf Hochtouren, weil sich zahlreiche Bürger darüber beschweren, dass die Gemeinde eine solche Umfrage in Auftrag gegeben hat“, erklärt Vizebürgermeister Bernhard Hirczy, der im Gespräch mit der BVZ aufklärt, dass die Stadtgemeinde nichts mit dieser Umfrage zu tun hat.

Geht es nach dem Gemeindebund (ÖVP), soll der Gemeindevertreterverband (SPÖ) diese Umfrage in Auftrag gegeben haben. „Das ausführende Institut hat uns das nach Rückruf der Telefonnummer bestätigt“, heißt es von Stefan Bubich vom Gemeindebund.

Im Allgemeinen sind solche Umfragen nicht ungewöhnlich, immerhin stehen 2017 Wahlen an. „Die Art und Weise ist aber bedenklich“, ärgert sich Hirczy. Beim Gemeindevertreterverband weiß man nichts von der Umfrage. Auch SPÖ-Bezirksvorsitzender Ewald Schnecker ist über den Auftraggeber der Umfrage nicht informiert.

Brisant ist die Umfrage deshalb, weil die SPÖ weiter keinen Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahlen hat. „Wir geben die Kandidatur im Jänner bekannt“, meint Schnecker dazu. Zur Wahl stehen Johann Deutsch (SPÖ) oder ein Kandidat der Liste Jennersdorf, die gemeinsam mit der SPÖ ins Rennen gehen könnte.